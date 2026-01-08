Camila Raznovich | Da bambina un amico di famiglia mise le mani nelle mutandine Non l'ho mai detto ai miei

Camila Raznovich condivide un episodio delicato della sua infanzia, quando fu vittima di molestia da parte di un amico di famiglia. In un’intervista, la conduttrice ha spiegato di aver deciso di non confidare mai l’accaduto ai genitori, evidenziando la complessità di affrontare esperienze così dolorose e il valore del silenzio. La sua testimonianza invita a riflettere sull’importanza di parlare e di sostenere chi ha vissuto situazioni simili.

