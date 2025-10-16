Nata a Milano ma cittadina del mondo, Camila Raznovich ha vissuto un’infanzia fuori dagli schemi, viaggiando tra India ed Europa, formandosi ben prima di accendere i riflettori della televisione. Parte a 18 anni, Camila Raznovich nel mondo della tv e debutta nella trasmissione Karaoke condotta da Fiorello ma successivamente si fa conoscere a MTV Italia, programma in rampa di lancio che la sceglie poi come conduttrice e lei debutta nel 1998. Negli anni partecipa a diverse trasmissione e la vedremo condurre anche Le Iene a Mediaset. Dal 2001 conduce Loveline su MTV. Camila Raznovich ha due matrimoni alle spalle, sposa un ragazzo australiano ma nel 2001 i due divorziano, poi Camila si lega all’architetto Eugenio Campari con il quale ha due figlie, Viola e Sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Loric Fleury, l’attuale marito di Camila Raznovich: “Una storia d’amore inaspettata”