Cambio della guardia a Castel Ivano arriva il luogotenente Tiziano Benegiano

8 gen 2026

A Castel Ivano si assiste a un cambio di comando alla stazione dei carabinieri, con l’arrivo del nuovo luogotenente Tiziano Benegiano. Il precedente comandante, il luogotenente Stefano Borsotti, ha concluso la sua carriera dopo oltre 39 anni di servizio, di cui 33 trascorsi nel paese. Questo passaggio rappresenta un momento importante per la sicurezza e l’amministrazione locale.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Castel Ivano, il Luogotenente Carica Speciale Stefano Borsotti, è andato in pensione lo scorso 7 gennaio, dopo più di 39 anni di servizio nell’Arma, 33 dei quali trascorsi a Castel Ivano.Nato a Novara nel 1966, Borsotti è diventato Vicebrigadiere. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

