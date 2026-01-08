Cambio della guardia a Castel Ivano arriva il luogotenente Tiziano Benegiano

A Castel Ivano si conclude il mandato del Luogotenente Stefano Borsotti, che ha servito come comandante della stazione dei carabinieri per oltre 33 anni. Il suo ruolo sarà ricoperto dal nuovo luogotenente Tiziano Benegiano, proveniente da un’esperienza di alto livello nell’Arma. Questo passaggio di consegne segna un momento importante per la sicurezza e l’organizzazione locale.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Castel Ivano, il Luogotenente Carica Speciale Stefano Borsotti, è andato in pensione lo scorso 7 gennaio, dopo più di 39 anni di servizio nell'Arma, 33 dei quali trascorsi a Castel Ivano.Nato a Novara nel 1966, Borsotti è diventato Vicebrigadiere.

