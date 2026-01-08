Calciomercato news di oggi in diretta | Raspadori vicino alla Roma la Lazio chiude per Ratkov e Taylor
Aggiornamenti sul calciomercato di oggi: Raspadori si avvicina alla Roma, mentre Lazio ha concluso gli accordi per Ratkov e Taylor. Segui le trattative in tempo reale di tutte le principali squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan, Inter e Napoli, per rimanere informato sulle ultime novità e movimenti di mercato.
Calciomercato in diretta, le news di oggi DATA e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!
Leggi anche: Al via il Calciomercato invernale: oggi si deciderà la sorte dell’affare Raspadori-Roma mentre l’Inter tenta di riportare a casa Cancelo
Calciomercato, news e trattative LIVE; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Dal Portogallo: Benfica su Lucca. Ufficiale Castellanos-West Ham; Tutto il mercato in.
Diretta live calciomercato 7 gennaio 2026, Vlahovic al Milan, rinnovo Maignan, Lookman via dall'Atalanta, Roma in emergenza - Calciomercato live diretta affari e trattative di mercoledì 7 gennaio 2026 dopo l'avvio della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it
Lazio-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Fiorentina, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20. tuttosport.com
Calciomercato, le notizie di oggi: Roma-Raspadori, nuovo incontro. L'Inter insiste per il giovane Mlacic. Milan-Maignan, maxi rinnovo a un passo. Napoli, che asta per Lucca - Gli aggiornamenti con le trattative più calde del momento in serie A e non solo ... corriere.it
Roma-Gasperini, vertice positivo: le news sul calciomercato e su Raspadori #SkySport #SkyCalciomercato x.com
SKYSPORT: Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: le news di calciomercato di oggi Matteo Guendouzi è pronto a lasciare la Lazio. Il centrocampista francese passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più 2 di bonus, dopo che il club turco ha rilanciato la prop - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.