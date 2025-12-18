Calciomercato Roma non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso | sarà derby con la Lazio per Raspadori!

Il calciomercato della Roma si infiamma con interessi importanti per l’attacco. Oltre a Zirkzee, i giallorossi sono sull’erta anche per Raspadori, un nome che ha attirato l’attenzione di Gasperini. La corsa per assicurarsi il talento italiano si fa serrata, con un possibile derby con la Lazio che apre scenari emozionanti. La Roma accelera per rafforzare il reparto offensivo e sognare grandi obiettivi stagionali.

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C'è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l'attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! Anche Raspadori tra gli obiettivi dei giallorossi. A Gasperini piace, sarà derby con la Lazio per portarlo in Capitale La Roma accelera sul mercato offensivo. Non c’è solo Joshua Zirkzee nei piani giallorossi: come svelato da Alfredo Pedullà, il club continua a spingere con decisione per Giacomo Raspadori, attaccante italiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

