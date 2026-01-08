BYD accelera sul rinnovo del parco auto | arriva Operazione Purefication

BYD avvia nel 2026 il progetto “Operazione Purefication”, un'iniziativa volta a rinnovare il parco auto con un focus sulla sostenibilità. In un momento in cui l’attenzione all’ambiente è centrale, l’azienda si impegna a promuovere soluzioni più pulite e innovative. Questa strategia si inserisce in un contesto di crescente sensibilità verso la mobilità sostenibile, sottolineando l’impegno di BYD nel contribuire a un futuro più responsabile.

In un contesto in cui la sostenibilità è indicata come “chiave di volta per il futuro”, BYD apre il 2026 con un approccio definito “diretto e chiaro” lanciando l’“Operazione Purefication”. Il progetto nasce con un duplice obiettivo: innovare il parco circolante e sostituire le vetture con problemi tecnici noti, con l’intento di anticipare l’evoluzione del nuovo Green Deal europeo e di allargare il supporto agli italiani. L'iniziativa. L’iniziativa punta su una criticità tecnica tra le più diffuse degli ultimi anni: la cinghia a bagno d’olio, descritta come “notoriamente problematica”. Sotto lo slogan “La tua cinghia dà i numeri?”, BYD propone una rottamazione “senza limiti di reddito” e “senza lunghe attese”, offrendo fino a 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

