Operazione Purefication Duplice obiettivo di BYD per l' inizio del 2026 | innovare il parco circolante e sostituire le vetture con problemi tecnici noti
Operazione Purefication di BYD mira all’innovazione del parco auto italiano entro l’inizio del 2026, sostituendo veicoli con problemi tecnici noti. L’iniziativa permette ai cittadini di rottamare auto con cinghia a bagno d’olio, offrendo fino a 10.000 euro di incentivo. Un’azione concreta per favorire la mobilità sostenibile e migliorare la qualità delle vetture circolanti sul territorio nazionale.
• Un'altra operazione concreta che offre agli italiani la possibilità di ottenere fino a 10.000 euro per rottamare la propria auto con cinghia a bagno d'olio, notoriamente problematica. • Un altro modo per fare della tecnologia un supporto accessibile al cambiamento: rottamare la vecchia auto notoriamente difettosa con una vettura con la più recente evoluzione dei sistemi ibridi, la Super DM-i Technology, che unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell'ibrido e all'accessibilità del termico. • Un'altra iniziativa per anticipare l'evoluzione del nuovo Green Deal europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Byd lancia l'Operazione Purefication - Un'azione concreta per svecchiare il parco circolante italiano e, allo stesso tempo, offrire una risposta immediata a una delle criticità tecniche più discusse degli ultimi anni. ansa.it
