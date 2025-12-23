L’Ue accelera sulla circolarità dei rifiuti auto | arriva l’accordo sul nuovo regolamento

Ogni anno in Europa oltre sei milioni di veicoli raggiungono la fine della loro vita utile e diventano rifiuti: un flusso imponente che coinvolge direttamente uno dei comparti industriali maggiori in termini di consumo di risorse: l’automotive. Secondo i dati richiamati dalle istituzioni europee, annualmente vengono impiegate più di sette milioni di tonnellate di acciaio, circa due milioni di tonnellate di alluminio, il 6% del consumo complessivo di rame e circa sei milioni di tonnellate di materie plastiche. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, solo una parte limitata di queste risorse riesce a rientrare in modo efficiente nei cicli produttivi una volta che il veicolo viene dismesso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

