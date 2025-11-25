Camion investe due donne che attraversano la strada | una rischia di perdere una gamba

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Garbagnate Milanese. Ad essere investite due donne di 74 e 75 anni. Una, la 74enne, rischia di perdere una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

New Post: Investe un uomo che stava controllando un guasto al suo camion e scappa https://www.radiostudio5.it/2025/11/24/investe-un-uomo-che-stava-controllando-un-guasto-al-suo-camion-e-scappa - facebook.com Vai su Facebook

Camion investe operai: un morto e due feriti - Sono stati investiti da un camion mentre lavoravano alla posa dei cavi di fibra ottica: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti. Riporta ilfattoquotidiano.it

Camion investe operai mentre lavorano, un morto e due feriti - Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. Secondo ansa.it

Camion investe un cantiere stradale a Sinopoli: un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti - Il mezzo si è mosso da solo sulla strada in discesa e ne ha centrato un altro. quotidiano.net scrive