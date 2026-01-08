Buongiorno quel braccio alzato resta comunque una leggerezza

Buongiorno, il gesto del braccio alzato rappresenta una semplice leggerezza, ma anche un simbolo legato alla prestazione del Napoli. Spesso si discute eccessivamente delle decisioni arbitrali, lasciando in secondo piano il valore delle partite e il merito delle squadre. In questo contesto, è importante mantenere un approccio equilibrato, concentrandosi sui fatti e sul reale andamento del campionato.

Il braccio di Buongiorno ma anche la prestazione del Napoli. Si parla tanto, troppo, delle decisioni arbitrali. Forse la partita non ha detto solo questo. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, dedica qualche passaggio ad Alessandro Buongiorno difensore che sta attraversando un periodo decisamente no. Scrive il Corsera: Gli azzurri con tre cambi dopo quat­tro vit­to­rie di fila, si ritro­vano dopo 45' sotto di due gol: il tacco di Frese, primo cen­tro in serie A, bello ma non impos­si­bile, e il brac­cio di Buon­giorno che è largo durante un con­tra­sto in area con Valen­tini, Orban su rigore è spie­tato.

