Pranzi e cene in compagnia: il cibo è un elemento che unisce e rilassa. A Natale come in qualsiasi periodo dell’anno. Sedersi insieme ad amici e parenti (quelli giusti) intorno a un tavolo crea sintonia, pace. Un rituale che può, però, avere degli effetti anche ostili, se la quantità di cibo assimilato supera di molto le dosi consigliate. L’amico migliore, in questo caso, da far sedere al tavolo con noi, è il bicarbonato. Quando la digestione diventa lenta o i pasti sono più abbondanti del solito, molte persone ricorrono a lui. Si tratta di uno dei rimedi domestici più antichi e diffusi, tramandato come soluzione rapida per alleggerire lo stomaco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bicarbonato: quel rimedio antico che promette leggerezza in pochi minuti

Leggi anche: Il Kobido, amato da Costanza Caracciolo, è un facial giapponese antico che promette lineamenti liftati, pelle luminosa e relax profondo. Parola all'esperto

Leggi anche: Il “nuovo“ Balenciaga reinventa l’antico: Pierpaolo Piccioli (al debutto) riscopre la leggerezza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mai sentito parlare di questo rimedio misterioso per il frigo? Un bicchiere è sufficiente - C’è un rimedio efficace e utile per il frigo che pochi conoscono: serve solo un bicchiere di questo. blitzquotidiano.it

Né bicarbonato, né acqua ossigenata: è questo l’unico rimedio per sbiancare il bucato - Come sbiancare il bucato utilizzando un rimedio del tutto naturale e che costa anche pochissimo: già dai primi lavaggi si noterà la differenza. diregiovani.it

Bicarbonato, aceto e limone per pulire casa? Dario Bressanini: “I quattro cavalieri dell’Apocalisse”. 7 trucchi virali su TikTok smontati dall’esperto - Ci siamo cascati tutti, una volta nella vita: il lavandino è otturato e si ricorre al magico potere dei bicarbonato per sturarlo, come c’è scritto ovunque in rete. ilfattoquotidiano.it

1 Bicchiere d’Acqua con Bicarbonato a Stomaco Vuoto: Fa Davvero Bene?

A Natale viene voglia di biscotti, coccole e caminetto...ecco i Gingerbread, quelli speziati a forma di omino, sono il simbolo delle feste; hanno quel bel colore ambrato e un gusto particolare che lascia in bocca un aroma intenso e piacevole...e poi sono troppo c - facebook.com facebook