Ada Covino malata di Sla sul suicidio assistito delle gemelle Kessler | Che sia una scelta dettata dall’amore dalla dignità o dalla paura resta comunque una scelta personale

La 44enne campana soffre di una forma aggressiva della malattia, che in pochi anni le ha tolto voce, autonomia e movimento, ha finalmente ricevuto il via libera al suicidio assistito: «Da allora mi sono riappropriata della libertà: ho battuto la Sla togliendole il potere di decidere le mie sorti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ada Covino, malata di Sla, sul suicidio assistito delle gemelle Kessler: «Che sia una scelta dettata dall’amore, dalla dignità o dalla paura, resta comunque una scelta personale»

La 44enne campana soffre di una forma aggressiva della malattia, che in pochi anni le ha tolto voce, autonomia e movimento, ha finalmente ricevuto il via libera al suicidio assistito: «Da allora mi so ...

L'appello di Ada malata di Sla: 'L'attesa è un'altra tortura' - "Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più": dopo il diniego da parte della Asl alla sua richiesta di accesso al 'suicidio assistito', - Riporta ansa.it

Suicidio assistito, la denuncia di Ada, malata di Sla: “Politici, ogni attesa imposta è una tortura in più” - “Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più”. Segnala ilfattoquotidiano.it