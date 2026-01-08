Bruno Mars sbarca allo Stadio San Siro di Milano per un evento unico in Italia | tutte le informazioni L’album uscirà durante Sanremo 2026 Sarà super ospite?
Bruno Mars torna in Italia con un evento esclusivo allo Stadio San Siro di Milano, annunciando il suo quarto album, “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio 2026, durante il Festival di Sanremo. Dopo oltre dieci anni di silenzio discografico, il cantante presenta nuovo materiale e un singolo in uscita imminente. Maggiori dettagli sull’evento e sulle eventuali presenze speciali saranno comunicati prossimamente.
Bruno Mars rompe un silenzio discografico di dieci anni ( “24K Magic” è uscito nel 2016 ) con il quarto album da solista “The Romantic”, in arrivo il 27 febbraio e trainato dal singolo che arriva domani. Una data importante anche perché sarà ancora in corso il Festival di Sanremo 2026, che si concluderà il 28 febbraio. Riusciranno gli organizzatori a portare la superstar sul palco del Teatro Ariston? Intanto c’è un’altra certezza. È stato annunciato oggi, 8 gennaio, il The Romantic Tour, che arriva dopo il boom di 24K Magic World Tour partito nel 2017. Sarà il suo primo tour mondiale negli stadi da headliner e comprenderà quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, configurandosi come uno dei più grandi appuntamenti live globali dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
