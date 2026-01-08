bruno mars annuncia il nuovo album e tour mondiale in italia live a milano

Bruno Mars annuncia l’album The Romantic e il tour mondiale che farà tappa anche in Italia con una data estiva. A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records. È possibile preordinare il vinile numerato esclusivo fino ad esaurimento scorte. L’annuncio precede l’arrivo di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. La superstar globale annuncia oggi anche il The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour partito nel 2017. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Bruno Mars annuncia il ritorno: Il mio nuovo album è pronto; BRUNO MARS annuncia The Romantic il nuovo album il 27 febbraio. Il singolo fuori venerdì; Bruno Mars annuncia il nuovo album; Bruno Mars è pronto a tornare con un nuovo album.

Bruno Mars annuncia il nuovo album e il tour mondiale - Il celebre artista ha infatti annunciato la data di uscita del nuovo album e il suo prossimo tour mondiale, che toccherà anche l’Italia con una data evento. novella2000.it