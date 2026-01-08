Bruno Mars annuncia il nuovo album e tour mondiale in Italia live a Milano
Bruno Mars annuncia l’album The Romantic e il tour mondiale che farà tappa anche in Italia con una data estiva. A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records. È possibile preordinare il vinile numerato esclusivo fino ad esaurimento scorte. L’annuncio precede l’arrivo di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. La superstar globale annuncia oggi anche il The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour partito nel 2017. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
