Brigitte Bardot l' eredità è già un caso | spariti parte dei 65 milioni Scoppia la guerra della successione tra figlio ultimo marito e fondazione
La scomparsa di Brigitte Bardot ha aperto una delicata discussione sulla gestione del suo patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro. La vicenda riguarda la divisione dell’eredità tra il figlio, l’ultimo marito e la fondazione a lei dedicata. Questa situazione mette in luce le complessità legate alle successioni di figure pubbliche di grande rilievo e alle implicazioni legali connesse.
La morte di Brigitte Bardot apre una delicata questione sull?eredità dell?attrice, icona del cinema francese e simbolo di libertà. Secondo il sito specializzato Celebrity. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez
Leggi anche: Brigitte Bardot, capitolo eredità: scontro tra figlio, marito e fondazione
Brigitte #Bardot, fan in lacrime a Saint-Tropez dove sarà sepolta #BrigitteBardot #Bb x.com
Un’altra icona del cinema se n’è andata. Ieri è arrivata la notizia della morte di Brigitte Bardot, una leggenda che tutti ricordiamo, una bellezza che andava oltre l’estetica. Ma la Bardot non era solo bella. Era una donna libera e controcorrente, capace di lasciar - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.