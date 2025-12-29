Brigitte Bardot l' eredità è già un caso | spariti parte dei 65 milioni Scoppia la guerra della successione tra figlio ultimo marito e fondazione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Brigitte Bardot ha aperto una delicata discussione sulla gestione del suo patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro. La vicenda riguarda la divisione dell’eredità tra il figlio, l’ultimo marito e la fondazione a lei dedicata. Questa situazione mette in luce le complessità legate alle successioni di figure pubbliche di grande rilievo e alle implicazioni legali connesse.

La morte di Brigitte Bardot apre una delicata questione sull?eredità dell?attrice, icona del cinema francese e simbolo di libertà. Secondo il sito specializzato Celebrity. 🔗 Leggi su Leggo.it

brigitte bardot l eredit224 232 gi224 un caso spariti parte dei 65 milioni scoppia la guerra della successione tra figlio ultimo marito e fondazione

© Leggo.it - Brigitte Bardot, l'eredità è già un caso: spariti parte dei 65 milioni. Scoppia la "guerra" della successione tra figlio, ultimo marito e fondazione

Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez

Leggi anche: Brigitte Bardot, capitolo eredità: scontro tra figlio, marito e fondazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.