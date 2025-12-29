Brigitte Bardot l' eredità è già un caso | spariti parte dei 65 milioni Scoppia la guerra della successione tra figlio ultimo marito e fondazione

La scomparsa di Brigitte Bardot ha aperto una delicata discussione sulla gestione del suo patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro. La vicenda riguarda la divisione dell’eredità tra il figlio, l’ultimo marito e la fondazione a lei dedicata. Questa situazione mette in luce le complessità legate alle successioni di figure pubbliche di grande rilievo e alle implicazioni legali connesse.

