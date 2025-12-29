Brigitte Bardot capitolo eredità | scontro tra figlio marito e fondazione

Il capitolo sull’eredità di Brigitte Bardot si apre con un confronto tra il figlio, il marito e la fondazione, riflettendo le tensioni emerse dopo la scomparsa della celebre attrice, avvenuta nella sua residenza di La Madrague, a Saint-Tropez, all’alba di domenica 28 dicembre. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche familiari e patrimoniali che seguono la fine di una delle icone del cinema francese.

Brigitte Bardot si è spenta all'alba di domenica 28 dicembre nella sua storica residenza di La Madrague, a Saint-Tropez. Accanto a lei, fino agli ultimi istanti, c'era il marito Bernard d'Ormale. A confermare la notizia è stato il direttore stampa e delle relazioni pubbliche della Fondazione Brigitte Bardot, da lei stessa istituita. L'addio nella casa di La Madrague. Secondo quanto riferito da Bruno Jacquelin a Bfmtv, l'attrice si trovava nella sua abitazione quando è avvenuto il decesso. " Bernard d'Ormale era al suo fianco ", ha spiegato, raccontando che Bardot era serena. Poco prima delle sei del mattino, avrebbe pronunciato con dolcezza un'ultima parola d'affetto rivolta al marito: " piou piou ".

