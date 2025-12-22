Paratici alla Fiorentina fumata bianca a un passo | le ultime novità e i dettagli sul contratto

che firmerà l’ex dirigente della Juventus. La dirigenza della Fiorentina si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione ai vertici societari, con una trattativa che sembra ormai essere giunta alle battute conclusive. Mentre l’attività diplomatica ferve nel dietro le quinte, i legali del club viola hanno già iniziato a lavorare sulla revisione formale dei documenti e dei contratti, segno evidente di come l’operazione sia entrata nella sua fase operativa. Lo riporta Sky Sport. Il cuore del negoziato vede protagonisti Rocco Commisso e Fabio Paratici, con un dialogo che prosegue senza sosta attraverso la mediazione costante di Alessandro Ferrari, figura chiave nel facilitare i contatti tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

