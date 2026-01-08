Influenza boom di casi a Roma e nel Lazio | pronto soccorso sotto stress Tutti i numeri

L’influenza sta interessando Roma e il Lazio, provocando un aumento degli accessi ai pronto soccorso. La situazione è particolarmente critica durante le festività natalizie, con i servizi di emergenza sotto pressione. Analizziamo i dati più recenti per comprendere l’entità del fenomeno e le possibili implicazioni per il sistema sanitario locale.

L’influenza travolge Roma e il Lazio e fa salire il numero degli accessi ai pronto soccorso, già piuttosto sotto stress durante le festività natalizie. Il quadro aggiornato arriva dall'ultimo report della Sorveglianza integrata dei virus respiratori RespiVirnet, coordinata dall’Istituto superiore. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Prato, il pronto soccorso sotto stress: boom di accessi nel 2025. Troppi codici minori Leggi anche: Influenza, boom di bambini al pronto soccorso: aumento dei casi e prevenzione spiegati dal pediatra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Influenza, in arrivo il picco della variante K. Ospedali in sofferenza; Influenza, picco contagi vicino: quasi un milione di casi in 7 giorni; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina; Influenza, come riconoscere il tipo di infezione. Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Influenza K, boom nel Lazio. Appello dei medici: «Proteggere i fragili» - Il conto alla rovescia per il brindisi è iniziato, ma nella Capitale non tutti si preparano al Capodanno nello stesso modo. ilmessaggero.it

Boom di casi di influenza e polmoniti, ospedali in affanno da Nord a Sud: attese fino a sei ore, record di chiamate al 118 - Il 2026 parte con un aumento significativo dei ricoveri per influenza e polmoniti in tutta Italia. msn.com

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti x.com

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.