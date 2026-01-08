Bombe e attentati incendiari a Latina quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate a Latina nell’ambito di un’operazione congiunta di polizia e carabinieri, che ha portato all’esecuzione di provvedimenti cautelari in carcere. Le misure sono state adottate in relazione a episodi di bombe e attentati incendiari avvenuti nella zona. L’indagine, avviata di recente, prosegue per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità degli indagati.

