Danni per le bombe nelle palazzine Ater | bonifiche e lavori dopo gli attentati

Latinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interessano l’area dei palazzi Arlecchino e gli stabili di viale Nervi e viale Kennedy gli interventi dell’Ater nelle zone dove si sono concentrati i danni per l’esplosione delle bombe nell’escalation criminale che da settembre sta interessando la città di Latina. A fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Crollo nella palazzina ATER, nove persone fuori casa - Dovranno rimanere fuori casa almeno per una settimana le nove persone evacuate per il crollo del tetto di una palazzina ATER di Grado. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Danni Bombe Palazzine Ater