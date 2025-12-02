Escalation criminale | il caso Latina e l’emergenza bombe arrivano in Parlamento

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina e “l’emergenza bombearrivano direttamente all’attenzione del Parlamento. E’ stata presentata dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita nel capoluogo pontino nell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

escalation criminale caso latinaSicurezza a Latina, la Cisl Fp: "L'escalation criminale ha bisogno di più uomini e mezzi per essere combattuta" - Dopo l'escalation di criminalità che Latina sta vivendo negli ultimi anni, la Cisl Fp di Latina torna a chiedere maggiori controlli e sopratutto l'implementazione del corpo di polizia locale. Come scrive latinatoday.it

escalation criminale caso latinaEscalation criminale, le reazioni della città e della politica - Dopo l'ennesima bomba esplosa in città si sono susseguiti gli interventi dei partiti, dei movimenti e dei sindacati. Riporta latinatoday.it

escalation criminale caso latinaLatina ottiene 500mila euro per rafforzare la sicurezza dopo le ultime esplosioni - A Latina arrivano 500mila euro, stanziati dalla Regione, destinati al potenziamento dei sistemi di sicurezza e della rete di videosorveglianza. Si legge su rainews.it

Nuovo attentato esplosivo a Latina, bomba distrugge ingresso condominio e due auto - Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina, che si inserisce in un’escalation criminale iniziata da due settimane. Da rainews.it

Bracciante morto a Latina, Lollobrigida: "Il responsabile sia punito con tutta la severità del caso" - (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2024 "Ci troviamo di fronte a un criminale che con ogni probabilità, ma attendiamo gli accertamenti della magistratura, ha compiuto reati che vanno puniti con tutta la ... Secondo quotidiano.net

Latina, un'altra esplosione nella notte: è il secondo ordigno innescato in 24 ore. Guerra tra clan per controllo dello spaccio - Nuova esplosione nella notte a Latina: intorno a mezzanotte un boato ha fatto tremare via Darsena, traversa di via Torre La Felce, non lontano dal quartiere Gionchetto nella periferia della capoluogo. Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Escalation Criminale Caso Latina