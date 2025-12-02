Escalation criminale | il caso Latina e l’emergenza bombe arrivano in Parlamento

Latina e “l’emergenza bombe” arrivano direttamente all’attenzione del Parlamento. E’ stata presentata dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita nel capoluogo pontino nell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Bomba in viale Kennedy a Latina, la storia di Gina: “Restituitemi la mia autonomia” LATINA - Una città ferita, un condominio devastato, e una donna che oggi incarna in modo drammatico il prezzo umano dell’escalation criminale che sta colpendo Latina. #bom - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza a Latina, la Cisl Fp: "L'escalation criminale ha bisogno di più uomini e mezzi per essere combattuta" - Dopo l'escalation di criminalità che Latina sta vivendo negli ultimi anni, la Cisl Fp di Latina torna a chiedere maggiori controlli e sopratutto l'implementazione del corpo di polizia locale. Come scrive latinatoday.it

Escalation criminale, le reazioni della città e della politica - Dopo l'ennesima bomba esplosa in città si sono susseguiti gli interventi dei partiti, dei movimenti e dei sindacati. Riporta latinatoday.it

Latina ottiene 500mila euro per rafforzare la sicurezza dopo le ultime esplosioni - A Latina arrivano 500mila euro, stanziati dalla Regione, destinati al potenziamento dei sistemi di sicurezza e della rete di videosorveglianza. Si legge su rainews.it

Nuovo attentato esplosivo a Latina, bomba distrugge ingresso condominio e due auto - Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina, che si inserisce in un’escalation criminale iniziata da due settimane. Da rainews.it

Bracciante morto a Latina, Lollobrigida: "Il responsabile sia punito con tutta la severità del caso" - (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2024 "Ci troviamo di fronte a un criminale che con ogni probabilità, ma attendiamo gli accertamenti della magistratura, ha compiuto reati che vanno puniti con tutta la ... Secondo quotidiano.net

Latina, un'altra esplosione nella notte: è il secondo ordigno innescato in 24 ore. Guerra tra clan per controllo dello spaccio - Nuova esplosione nella notte a Latina: intorno a mezzanotte un boato ha fatto tremare via Darsena, traversa di via Torre La Felce, non lontano dal quartiere Gionchetto nella periferia della capoluogo. Come scrive roma.corriere.it