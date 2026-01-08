Bologna tra sole e gelo | allerta ghiaccio e freddo pungente
A Bologna, il clima si presenta stabile e soleggiato, tuttavia le temperature sono particolarmente basse, con rischio di ghiaccio e gelate nelle ore più fredde. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare il freddo pungente e le eventuali criticità legate al ghiaccio.
Tempo stabile e soleggiato, ma le temperature sono decisamente rigide, con possibilità di gelate notturne e nelle prime ore della giornata. I cieli, nella giornata dell'8 gennaio, sono in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata è di 2°C, la minima di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: A capodanno freddo e gelo, allerta meteo domani 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte
