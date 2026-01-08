Bologna tra sole e gelo | allerta ghiaccio e freddo pungente

A Bologna, il clima si presenta stabile e soleggiato, tuttavia le temperature sono particolarmente basse, con rischio di ghiaccio e gelate nelle ore più fredde. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare il freddo pungente e le eventuali criticità legate al ghiaccio.

Neve in Emilia-Romagna e Bologna: disagi in A14, voli in ritardo e scuole chiuse. Nuova allerta per il ghiaccio - Fiocchi bianchi da Rimini al Bolognese orientale, passando per Cesena, Cesenatico, Forlì, Cervia, Ravennate e Ferrarese. msn.com

Ghiaccio e rischio gelate, dopo la neve ora è allerta gialla in Emilia Romagna - Le nevicate sono terminate in pianura e collina ma il forte calo termico non allenta la presa: la Protezione civile ha emanato una criticità meteo per temperature rigide che in alcune aree resteranno ... msn.com

L'Autostrada del Sole A1 oggi all'altezza di Calenzano tra Firenze e Bologna completamente bloccata a causa di una forte nevicata, uno scenario incredibile.. Foto di Paolo #neve #calenzano #autostrada #inverno #toscana - facebook.com facebook

Cos’ha Bologna che è così bella L’inverno col sole e la neve, l’aria barbaricamente azzurra sul cotto. [Pier Paolo Pasolini] x.com

