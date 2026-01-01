A capodanno freddo e gelo allerta meteo 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte

Per il primo gennaio 2026, le previsioni indicano temperature sotto zero e condizioni di gelo in molte aree italiane. Non si registrano criticità idrogeologiche significative, ma alcuni dipartimenti di Protezione Civile hanno emesso allerte per vento forte, ghiaccio e neve. È importante prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e adottare comportamenti prudenti per garantire sicurezza durante questa giornata invernale.

Temperature diffusamente sotto lo zero in diverse regioni italiane a Capodanno. Pur in assenza di criticità meteo idro, alcuni dipartimenti di Protezione Civile a livello regionale hanno emesso avvisi di allerta meteo per la giornata di giovedì 1 gennaio 2026, a causa del rischio di vento forte, neve e ghiaccio.

