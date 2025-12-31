A capodanno freddo e gelo allerta meteo domani 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte

Per il primo gennaio 2026, sono previste condizioni meteorologiche avverse in molte regioni italiane. Le temperature rimarranno sotto zero e sono stati emessi avvisi di allerta per ghiaccio e vento forte, anche in assenza di criticità idrogeologiche. La Protezione Civile monitora attentamente la situazione per garantire la sicurezza durante questa giornata di inizio anno.

Temperature diffusamente sotto lo zero in diverse regioni italiane a Capodanno. Pur in assenza di criticità meteo idro, alcuni dipartimenti di Protezione Civile a livello regionale hanno emesso avvisi di allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 1 gennaio 2026, a causa del rischio di vento forte, neve e ghiaccio.

Freddo e gelo per Capodanno? Le previsioni meteo - Dopo un Natale segnato dall'alta pressione che ha garantito clima stabile, mite e soleggiato per gran parte delle festività, correnti molto fredde ... meteo.it

Capodanno al freddo anche a Firenze: Protezione Civile operativa contro il gelo - La Protezione Civile ha emesso, per la zona che riguarda anche il capoluogo toscano, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce dalla mezzanotte del 31 dicembre il codice giallo ... corrierefiorentino.corriere.it

#Caserta- Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno. poi tornano le piogge, le temperature non andranno massimo 8-9 gradi #Meteo #Freddo #Temperature #Gradi #Artico #Gelo #Neve #Piogge #NanoTV - facebook.com facebook

ALLERTA METEO, grande freddo a San Silvestro e per Capodanno scatta l'allarme GELICIDIO! A Gennaio… Tutti i dettagli nel VIDEO x.com

