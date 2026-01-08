Bollette idriche stangata per 131 Comuni irpini e sanniti | aumenti oltre il 30% già nel 2026

A partire dal 2026, 131 comuni tra Irpinia e Sannio subiranno aumenti superiori al 30% nelle tariffe dell’acqua. Questa variazione rappresenta un incremento significativo per molte famiglie, che si preparano a fronteggiare un nuovo onere economico. Di seguito, analizziamo le cause di questa crescita e le possibili implicazioni per i cittadini coinvolti.

Una stangata di inizio anno che sa di beffa. Decine di migliaia di famiglie di Irpinia e Sannio si preparano a fare i conti con un forte aumento delle bollette dell’acqua. Gli utenti serviti da Alto Calore Spa vedranno crescere progressivamente la tariffa idrica fino a un +46% entro il 2027, con rincari superiori al 30% già nelle prime bollette del 2026. A lanciare l’allarme è Federconsumatori Campania Aps, che definisce l’aumento deliberato dall’ Ente Idrico Campano come un “regalo” di buon anno tutt’altro che gradito. Il provvedimento riguarda 131 Comuni, di cui 95 in provincia di Avellino e 36 in provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

