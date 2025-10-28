Reti idriche dalla Regione 30 milioni di euro per 7 comuni del casertano
Trenta milioni di euro per interventi di efficientemento del sistema idrico-fognario di 7 comuni della provincia di Caserta.Ad annunciare il finanziamento da parte della Regione Campania è il presidente della Commissione Ambiente Giovanni Zannini, candidato alle regionali in Forza Italia. Ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
[RETI IDRICHE] Acqualatina: in funzione la nuova condotta del promontorio di San Felice Circeo I lavori particolarmente impegnativi, per le peculiarità del territorio, hanno visto la sostituzione integrale di 5 km di tubazioni per mettere fine alle perdite di acqua - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Di Martino (già A.U. @AMAP_Palermo): "In Sicilia occorre rifare le reti idriche. Lo stato di attuazione delle varie opere finanziate dal #Pnrr in ambito idrico è però largamente insufficiente". - X Vai su X
Lavori Geal sulla rete idrica: possibili disagi il 30 ottobre a Monte San Quirico - Geal Spa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, il 30 ottobre dalle 9 alle 16,30 potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, nella zona di Monte ... Secondo luccaindiretta.it
La Regione stanzia 50 milioni di euro per le reti idriche dell’isola. La presidente Todde: "Non più tollerabile lo spreco d’acqua" - A tanto ammonta lo stanziamento approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, per combattere la dispersione ... Come scrive regione.sardegna.it
Dal Pnrr 54 milioni per la digitalizzazione delle reti, fine lavori a marzo 2026 - Più della metà dell'acqua immessa nelle reti idriche va dispersa. rainews.it scrive