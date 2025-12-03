Emergenza idrica sindaci irpini e sanniti a Montecitorio

Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 11:00, i Sindaci dell’Irpinia e del Sannio saranno in presidio statico e pacifico a Piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, per richiamare l’attenzione del Parlamento e del Governo sulla gravissima emergenza idrica che da mesi compromette. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Emergenza idrica Irpinia–Sannio: ORA BASTA! Questa mattina l'ultima delle rotture in zona Cardito. La misura è colma! Nei prossimi giorni, intendo recarmi a Roma per promuovere un presidio statico, pacifico, dei Sindaci di Irpinia e Sannio in Piazza Montecit

Più tardi al @TgrRaiSicilia parlerò di emergenza idrica in #Sicilia, con alcune puntualizzazioni. #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia Vai su X

Emergenza idrica in Irpinia e Sannio, rivolta dei sindaci: «Ora sit-in a Montecitorio» - L'emergenza idrica in Irpinia e Sannio rischia di determinare nella popolazione residente e negli operatori economici non solo uno stato di frustrazione.

Emergenza idrica, il sindaco di Ariano Franza lancia l'idea di un presidio a Montecitorio - di Rodolfo Picariello Ariano – Emergenza idrica Irpini e Sannio: il sindaco arianese Enrico Franza lancia un appello ai colleghi sindaci per porre in essere un presidio a Montecitorio.

Emergenza idrica, Franza ai colleghi sindaci: "Andiamo tutti a Montecitorio"

Emergenza idrica, Franza alza la voce: "Ora basta. Sindaci in presidio a Roma"

Emergenza idrica ad Ariano, scoppia una condotta idrica a Cardito lungo la Statale 90: rubinetti a secco e traffico in tilt - Quando si metterà mano alla sostituzione, per intero, delle condotte dell'acqua che, come "subway" sotterranee, si allungano sul territorio della provincia?

Crisi idrica, sindaci irpini chiedono stato di emergenza - Una delibera comune per tutti i 118 comuni irpini con la quale chiedere al governo la dichiarazione di emergenza nazionale per la crisi idrica che da mesi, senza soluzione di continuità, riguarda ...