Capotreno ucciso | Anche in stazione a Parma c' è un degrado che non va sottovalutato tra bivacchi e baby gang

Michele Franco, segretario del presidio Fit Cisl di Parma, commenta la situazione della stazione ferroviaria di Parma, evidenziando un crescente degrado dovuto a bivacchi e attività di baby gang. Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, si sottolinea l’importanza di intervenire per garantire sicurezza e decoro nelle aree pubbliche, evitando che situazioni di degrado possano compromettere la qualità dei servizi e la tranquillità dei cittadini.

Michele Franco, segretario del presidio Fit Cisl di Parma interviene in merito alla situazione della stazione ferroviaria di Parma, dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna."Oltre a esprimere nuovamente solidarieta' e vicinanza da parte dell'organizzazione sindacale.

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna. Lepore: "Un atto gravissimo" - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. msn.com

Capotreno ucciso in stazione. Il killer doveva lasciare l’Italia. Ignorato il decreto del prefetto. La sua vita tra Caritas e coltelli - Jelenic è stato fermato nel sottopasso due minuti dopo l’omicidio dalla Polfer: identificato e lasciato andare. msn.com

La fidanzata del capotreno ucciso: “Il mio Alessandro amava quel lavoro, ma aveva anche paura” x.com

Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italian - facebook.com facebook

