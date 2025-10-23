Premio ‘Poesia del Mezzogiorno’ | ecco i finalisti

Tempo di lettura: < 1 minuto Prisca Agustoni con “L’animale estremo” (Interno Poesia), Claudio Damiani con “Rinascita” (Fazi Editore), Roberto Deidier con “Quest’anno il lupo fissa negli occhi l’uomo” (Molesini Editore) e Alfonso Guida con “Diario di un autodidatta” (Guanda Editore), sono i finalisti del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, promosso ed organizzato dal comune di Circello, in provincia di Benevento. L’elenco dei finalisti è stato reso noto da Elisa Donzelli, presidente della giuria, composta anche da Giancarlo Alfano, Stelvio Di Spigno, Caterina Verbaro e Gabriele Iarusso, ideatore e segretario del Premio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

