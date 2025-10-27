Premio Tomorrow' s Jazz | chi sono gli otto finalisti

Veneziatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il jazz di domani si dà appuntamento giovedì 30 ottobre alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Dopo una difficile selezione, sono otto i giovani talenti e band convocati per la finale del Premio Tomorrow’s Jazz, ideato e promosso da Veneto Jazz con il contributo del ministero della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

premio tomorrow s jazzPremio Tomorrow's Jazz: chi sono gli otto finalisti - Audizione e cerimonia di premiazione sono in programma il 30 ottobre alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Scrive veneziatoday.it

I giovani talenti del Premio Tomorrow’s Jazz sul palco del Teatro La Fenice - I giovani talenti del Premio Tomorrow’s Jazz conquistano il palcoscenico del Venezia Jazz Festival con due appuntamenti alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Come scrive veneziatoday.it

Quel jazz forte come il ferro. The Iron Way suona Londra - Il nuovo ensemble guidato dal contrabbassista Scandroglio Premio Tomorrow’s. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Tomorrow S Jazz