Biathlon Giacomel trionfa a Oberhof con un pensiero a Bakken | Era speciale

Tommaso Giacomel si è aggiudicato la sprint di Oberhof, ottenendo la sua quarta vittoria in carriera nel circuito di Coppa del Mondo di biathlon. La gara si è svolta in un’atmosfera di festa, anche se accompagnata da un pensiero a Bakken, figura importante nel mondo del biathlon. La vittoria di Giacomel rappresenta un passo importante nella stagione, rafforzando le sue possibilità di conquistare la sfera di cristallo.

Oberhof, 8 gennaio 2026 – Una giornata speciale, ma con un velo di tristezza nel cuore. Tommaso Giacomel ha vinto a Oberhof la sprint valevole per la Coppa del mondo di biathlon, centrando la quarta vittoria della carriera e la terza in questa prima parte di stagione, candidandosi tra i pretendenti alla sfera di cristallo. Sarebbe una giornata di grande gioia e felicità, ma dentro ai cuori dei biathleti c’è il peso della scomparsa Sivert Bakken, non solo collega ma grande amico di Giacomel, il quale tagliato il traguardo in prima posizione ha subito alzato il dito al cielo dedicando il successo al compagno di tante avventure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

