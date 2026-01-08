Biathlon Giacomel trionfa nella Sprint con dedica a Bakken | Giornata controversa Un mix di tristezza e rabbia

Tommaso Giacomel si impone nella Sprint di Oberhof, gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. La vittoria arriva in una giornata segnata da emozioni contrastanti, con il biathleta che dedica il risultato a Bakken e commenta un evento caratterizzato da sentimenti di tristezza e rabbia. Un risultato che sottolinea la determinazione dell’atleta in un contesto di grande tensione.

Oberhof, 8 gennaio 2026 – Un super Tommaso Giacomel conquista la Sprint a Oberhof, nella tappa odierna di Coppa del Mondo di Biathlon. L’Azzurro apre in modo ottimo il 2026, che si avvia verso le Olimpiadi di Milano Cortina. E’ il primo appuntamento di questa gara che si svolgerà fino a domenica 11. Per l’atleta tricolore è il terzo trionfo in stagione e il quarto in carriera, nel giro di un anni. Ha vinto anche nella Sprint di Hockfilzen e nella mass start di Annecy. Ha tessuto una gara con un solo errore al poligono e mediante una prestazione solida. Ha tagliato il traguardo con il crono di 25’01?7. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

