Toscana da record | Luciano Savini trova un tartufo bianco da 707 grammi Venduto all’asta benefica
Forcoli (Pisa), 8 dicembre 2025 – È stata una giornata storica per il tartufo toscano: Luciano Savini della Savini Tartufi, ha trovato nei boschi di Forcoli ieri mattina un preziosissimo tartufo bianco da 707 grammi. Si tratta di un vero record, perché questo tartufo vanta il primato di essere il più grande della Toscana in questa stagione. "Emozione rara”. Un ritrovamento eccezionale che celebra la ricchezza del territorio e la lunga tradizione della famiglia Savini, che da oltre un secolo è punto di riferimento nel mondo del tartufo. «Ogni tartufo ha la sua storia – ha commentato Luciano Savini dopo il rinvenimento – ma trovarne uno così grande è un’emozione rara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
