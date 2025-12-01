La cagnolina ‘inesperta’ trova un tartufo da 380 grammi

Altopascio (Lucca), 1 dicembre 2025 – E’ andato per addestrare il cane, un cucciolo di appena sette mesi della tipologia definita “riccio samminiatese”, una femmina di nome Lea e l’animale ha subito trovato un tartufo di 381 grammi. Gioia per Emanuele Vannelli, di Altopascio, ex consigliere comunale, conosciuto sui social come “tartufaio toscano”, grande appassionato che ha avuto questa soddisfazione. Il valore attuale del tartufo trovato da Vannelli, oscilla intorno ai 4 mila euro. Ma la notizia è soprattutto che il ritrovamento è stato fatto nella Piana lucchese. Questo tubero cresce principalmente nei territori di Lucca, Capannori e Porcari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

