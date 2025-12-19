Belen Rodriguez perché la famiglia spinge per il ritorno in Argentina

Belen Rodriguez, un volto iconico della scena italiana, si trova ora al centro di una svolta personale. Dopo aver sostenuto la famiglia in Italia, la sua famiglia spinge per il suo ritorno in Argentina, segnando un ribaltamento dei ruoli e aprendo una nuova fase della sua vita.

Il ribaltamento dei ruoli. Per anni è stata Belen Rodriguez a farsi carico della sua famiglia, portando in Italia i genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani quando la sua carriera di showgirl era decollata. Oggi, però, i ruoli sembrano essersi invertiti. In questo momento delicato della sua vita, sono proprio mamma e papà a provare a proteggerla e sostenerla, spingendola a staccare la spina e a prendersi una pausa lontano dai riflettori. “Belen ha bisogno di ritrovare serenità. La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, avrebbero confidato i familiari più stretti, dichiarazioni riportate dal magazine Oggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

