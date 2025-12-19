Belen Rodriguez perché la famiglia spinge per il ritorno in Argentina
Belen Rodriguez, un volto iconico della scena italiana, si trova ora al centro di una svolta personale. Dopo aver sostenuto la famiglia in Italia, la sua famiglia spinge per il suo ritorno in Argentina, segnando un ribaltamento dei ruoli e aprendo una nuova fase della sua vita.
Il ribaltamento dei ruoli. Per anni è stata Belen Rodriguez a farsi carico della sua famiglia, portando in Italia i genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani quando la sua carriera di showgirl era decollata. Oggi, però, i ruoli sembrano essersi invertiti. In questo momento delicato della sua vita, sono proprio mamma e papà a provare a proteggerla e sostenerla, spingendola a staccare la spina e a prendersi una pausa lontano dai riflettori. “Belen ha bisogno di ritrovare serenità. La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, avrebbero confidato i familiari più stretti, dichiarazioni riportate dal magazine Oggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez
Leggi anche: “Belen non sta bene”. Il piano della famiglia per riportarla in Argentina
“Belen non sta bene”: le sue condizioni preoccupano, la scelta drastica della famiglia Rodriguez - Tra stanchezza, fragilità e bisogno di fermarsi, la famiglia fa quadrato e prende una decisione importante per starle accanto. donnaglamour.it
Belen sta male, interviene la famiglia per proteggerla - Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è tornato a circolare con forza sulle pagine del gossip italiano, ma non per un nuovo flirt o un servizio fotografico glamour, bensì per una vicenda ben ... mondotv24.it
Belen Rodriguez è in crisi? La famiglia è preoccupata e vorrebbe riportarla in Argentina - I genitori di Belen Rodriguez vorrebbero convincerla a trascorrere qualche settimana "lontana da tutto e tutti" in Argentina. msn.com
Belén ha bisogno di staccare la spina per un po' e ritrovare la sua serenità. La sua cura sarà l'amore della nostra famiglia", ha raccontato il giornalista su Oggi, riportando il pensiero dei genitori di Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane, la situazione della sh - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.