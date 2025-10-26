Niente scollature da capogiro né abiti shock | a Roma si chiude sul sicuro

L ook effetto wow? Non nell’ultimo girono di red carpet alla Festa del Cinema di Roma 2025. All’Auditorium Parco della Musica nella serata di sabato 25 ottobre la 20esima edizione della kermesse si conclude sul tappeto rosso nel segno di una sobria eleganza. I protagonisti scelgono la via sicura del glamour senza eccessi, per mise senza sfarzo (o senza sforzo?). Isabella Rossellini e Kasia Smutniak tra stampe floreali e estetica Déco alla Festa del Cinema di Roma X Leggi anche › Come indossare il blazer di sera? Replicando i look di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca alla Festa del Cinema di Roma Tra le personalità più in vista sul finale, Vittoria Puccini che ha “sfilato” con eleganza sotto la pioggia per la premiere di Illusione, ma anche la presidente di giuria Paola Cortellesi, che ha annunciato il film vincitore, Left-Handed Girl di Shih-Ching Tsou. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente scollature da capogiro né abiti shock: a Roma si chiude “sul sicuro”

