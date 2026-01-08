Basta una telefonata e ti svuotano il conto | occhio alla truffa del wallet digitale

Una telefonata può essere sufficiente ai truffatori per svuotare il conto corrente collegando il wallet digitale della vittima. Questa crescente modalità di frode sfrutta il collegamento tra conti bancari e portafogli elettronici. È importante essere cauti e diffidare da richieste sospette, proteggendo i propri dati e verificando sempre l'identità di chi si comunica. Conoscere i rischi aiuta a prevenire perdite finanziarie e a mantenere la sicurezza delle proprie finanze.

Attenzione a questa nuova truffa che consente ai criminali di collegare il conto corrente delle vittime ai loro wallet digitali. Bastano pochi passaggi: una sola telefonata e il conto viene svuotato. Spesso i truffatori agiscono spacciandosi per la banca di riferimento del soggetto preso di mira. Un falso operatore parlerà di questioni relative alla sicurezza, e chiederà alla vittima di confermare i dati personali. A quel punto, ottenuta credibilità e fiducia, domanderà all'utente se di recente è stato fatto un acquisto di 120 euro, o di 300 euro. Chiaramente ciò non è accaduto, e questo metterà in allarme il malcapitato.

