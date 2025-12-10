La truffa dell’autostrada | basta un click e ti svuotano il conto A cosa fare attenzione

Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa informatica che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia, ingannando gli automobilisti e sottraendo dati personali e denaro con un semplice click. È importante conoscere i segnali di allarme per evitare di cadere vittima di questa frode digitale.

Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa informatica che utilizza il nome di Autostrade per l'Italia per sottrarre dati e denaro agli automobilisti. Tutto parte da un messaggio apparentemente innocuo: " Autostrade per l'Italia, risulta un pedaggio non pagato ". Nel testo si invita a cliccare su un link per regolarizzare la situazione. In realtà, si tratta di un tentativo di phishing estremamente sofisticato. Chi clicca sul collegamento viene indirizzato a una pagina falsa, identica al sito ufficiale della società: stesso logo, stessi colori, stesso linguaggio. Una volta arrivati sul portale contraffatto, si chiede di inserire dati personali e bancari — nome, cognome, numero di carta di credito — per effettuare il presunto pagamento.

