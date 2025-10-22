basket il rilanciato cus pisa ospita la capolista libertas lucca in divisione regionale 1

Pisa, 22 ottobre – Supportato dai primi due punti in campionato, sul campo di un buon Donoratico, il CUS Pisa Cosmocare ha finalmente lasciato l’ultima posizione a zero punti, e cerca il primo successo in casa, domenica alle 18 al PalaCUS di Via Chiarugi, opposto a quella Libertas Lucca che è ancora imbattuta, in testa alla classifica con Grosseto.. LIBERTAS LUCCA – Reduce da un campionato 2024-25 molto positivo, concluso al terzo posto al termine della regular season, approdato ai play-off, in cui ha eliminato in tre gare Montemurlo, perdendo in semifinale con Pescia, in altrettante partite, il quintetto del confermato coach Mario Piochi è un gruppo che si conosce a memoria, con giocatori esperti e nuovi ingressi giovani che fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

