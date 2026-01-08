Il Panathinaikos si impone nell’ultimo quarto, battendo la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra italiana mostra miglioramenti in casa, ma fatica a ottenere risultati positivi in trasferta, evidenziando una disparità di rendimento che caratterizza la stagione della Virtus in questa competizione europea.

Resta sempre quasi speculare l’Eurolega della Virtus Bologna: tanto performante in casa quanto con difficoltà a raccogliere successi in trasferta. Questa, va detto, non è proprio delle più facili: le V nere cadono ad Atene, dove il Panathinaikos non fa sconti e si riscatta vincendo per 84-71 con 21 punti di Kendrick Nunn a fare da punto fermo. Alla Virtus non ne bastano 24 di un generoso, ma anche a tratti nervoso, Carsen Edwards. Nel primo quarto c’è subito un discreto equilibrio: si parte con la tripla di Edwards, poi pian piano (e nonostante un tecnico ad Ataman) il Panathinaikos, pur nelle realizzazioni che sono minime, rientra con tanto Holmes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: il Panathinaikos scappa nell’ultimo quarto, Virtus Bologna battuta in Eurolega

Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 84-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-Nere non riescono nell’impresa nell’ultimo quarto, ad Atene vincono i padroni di casa

Leggi anche: Basket: Virtus Bologna all’ultimo respiro, Dubai battuta in Eurolega

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Basket: il Panathinaikos scappa nell’ultimo quarto, Virtus Bologna battuta in Eurolega - Resta sempre quasi speculare l'Eurolega della Virtus Bologna: tanto performante in casa quanto con difficoltà a raccogliere successi in trasferta. oasport.it