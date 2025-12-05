Basket | Virtus Bologna all’ultimo respiro Dubai battuta in Eurolega
La Virtus Bologna resta sostanzialmente imbattibile in casa in Eurolega. A farne le spese anche Dubai, che deve cedere dopo un finale thriller per 79-78 alla Virtus Arena, il palasport sito all’interno della fiera bolognese. Dai 23 punti di Carsen Edwards agli attimi finali di Luca Vildoza, c’è parecchio in questo urrà per gli uomini di Ivanovic, che riescono a reggere l’urto dei cinque in doppia cifra per il club degli Emirati Arabi. Prime fasi molto particolari, se non altro perché si tratta davvero di una partita di parziali. Petrusev, Abass e Wright portano sul 2-7 Dubai, solo che quella si rivela anche l’unica, per il momento, parte da ricordare per il club emiratino. 🔗 Leggi su Oasport.it
