LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 84-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-Nere non riescono nell’impresa nell’ultimo quarto ad Atene vincono i padroni di casa

Segui la cronaca in tempo reale di Panathinaikos-Virtus Bologna, match valido per l'Eurolega 2026. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno prevalso negli ultimi minuti. Qui troverai aggiornamenti costanti sull’andamento del match e i principali eventi. La nostra diretta termina qui; grazie per averci seguito e buona serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta live testuale termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Punteggio finale di 84-71. Una Virtus scarica non è riuscita nell'impresa. Letali le palle perse e le percentuali da tre punti (31%). Edwards firma comunque la migliore prestazione del match con 24 punti. Tra i greci decisivi Nunn con 21 punti ed Holmes con 16 punti e 9 rimbalzi. Finisce qui! 84-71 Tripla di Edwards. 84-68 Ancora Edwards. 84-66 Schiaccia Hernangomez. 82-66 Piazzato di Grant. 80-66 Risponde Nunn. 78-66 Tripla di Edwards. 78-63 Penetrazione di Grant.

