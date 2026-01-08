Baronio racconta | Lucescu stravedeva per me e Pirlo avrei continuato alla Juve Con CR7 sudavo freddo in allenamento…

Roberto Baronio, ex calciatore e attuale vice di Pirlo allo United FC, condivide alcuni ricordi della sua carriera e delle sue esperienze nel calcio. Da momenti con Lucescu e Pirlo a aneddoti su Cristiano Ronaldo, Baronio rivela aspetti poco noti del suo percorso professionale, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita e sul rapporto con importanti allenatori e calciatori. Un racconto che unisce passione e riflessione sul mondo del calcio.

Roberto Baronio, ex regista e oggi vice di Andrea Pirlo negli Emirati Arabi, si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi di campo, l'amicizia con il "Maestro" e il dolore per la malattia della ...

