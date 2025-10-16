Il vice di Pirlo | Alla Juventus non voleva Cristiano Ronaldo Aveva alcuni dati era il peggiore

L'ex vice allenatore di Pirlo ha raccontato un retroscena su Cristiano Ronaldo alla Juve: "Non lo voleva, preferiva Alvaro Morata E non amava neanche Dybala". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vice di Pirlo: "Alla Juventus non voleva Cristiano Ronaldo. Aveva alcuni dati, era il peggiore" - L'ex vice allenatore di Pirlo ha raccontato un retroscena su Cristiano Ronaldo alla Juve: "Non lo voleva, preferiva Alvaro Morata E non amava neanche ..."

