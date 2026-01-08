Un uomo è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, nel veneziano. La vittima, di 25 anni, è stata rinvenuta in aperta campagna al confine con Marghera. L’arresto rappresenta un passo importante nelle indagini condotte dalle autorità locali per fare luce sull’accaduto.

Un uomo sarebbe stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, il cui cadavere era stato trovato la mattina dello scorso 31 dicembre in aperta campagna a Mira, nel veneziano, al confine con il comune di Marghera. Lo riporta il Corriere del Veneto, ricordando che oggi è prevista una conferenza stampa dove saranno svelati dettagli dell’indagine in corso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Barman ucciso nel Veneziano il 31 dicembre: un arresto

Leggi anche: Barman morto a Londra. Aveva 31 anni

Leggi anche: L'incontro finito male: più persone erano con il barman ucciso. Nessun bossolo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Omicidio del barista moldavo, violenza estrema su un 25enne. Gli è costata la vita; Barman ucciso nel Veneziano il 31 dicembre: un arresto; Barman ucciso con un colpo di pistola nelle campagne del Veneziano: arrestato un uomo, caccia ai complici; Barman ucciso con un colpo di pistola alla testa, arrestato il presunto killer: è un agente della polizia locale.

Barman ucciso con un colpo di pistola nelle campagne del Veneziano: arrestato un uomo, caccia ai complici - Sergiu Tarna, 25 anni, è stato costretto con la forza a salire sull’auto ed è stato freddato con uno sparo alla tempia l'ultimo giorno del 2025 ... corrieredelveneto.corriere.it