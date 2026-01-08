Barman ucciso nel Veneziano il 31 dicembre | un arresto
Un uomo è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, nel veneziano. La vittima, di 25 anni, è stata rinvenuta in aperta campagna al confine con Marghera. L’arresto rappresenta un passo importante nelle indagini condotte dalle autorità locali per fare luce sull’accaduto.
Un uomo sarebbe stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio del 25enne barman moldavo Sergiu Tarna, il cui cadavere era stato trovato la mattina dello scorso 31 dicembre in aperta campagna a Mira, nel veneziano, al confine con il comune di Marghera. Lo riporta il Corriere del Veneto, ricordando che oggi è prevista una conferenza stampa dove saranno svelati dettagli dell’indagine in corso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
