barman morto a londra aveva 31 anni

Matteo Leone, 31 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Londra. Nonostante l’intervento dei soccorritori, non si è potuto fare nulla. Il giovane, bartender di professione, viveva con alcuni amici nella capitale inglese. Le circostanze della sua morte sono attualmente oggetto di indagine.

Lo hanno trovato riverso sul suo letto, senza vita. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori. Matteo Leone, bartender di 31 anni, era già morto nell’appartamento che condivideva con alcuni suoi amici a Londra. Il ragazzo, originario pugliese ma abruzzese di adozione, era il figlio del comandante dei carabinieri della stazione di Pescara Colli. Un giovane conosciuto in città che da anni coltivava il sogno di un lavoro tra cocktail e aperitivi nella multiculturale capitale britannica. Sull’episodio indagano gli investigatori inglesi, che hanno disposto l’ autopsia, anche se l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore nel sonno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

