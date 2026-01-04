L' incontro finito male | più persone erano con il barman ucciso Nessun bossolo

All’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barman moldavo trovato morto con un colpo alla testa nelle campagne di Malcontenta il 31 dicembre, risultano presenti diverse persone. Tuttavia, non sono stati rinvenuti bossoli o altri elementi che confermino uno scontro armato. La dinamica dell’accaduto e il coinvolgimento di più individui sono ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

All'omicidio di Sergiu Tarna, il barman 25enne moldavo trovato morto con un colpo alla testa nelle campagne di Malcontenta il 31 dicembre, erano presenti più persone. Non si sa di preciso quante, chi lo abbia colpito, di sicuro più di una presenza oltre a lui e non necessariamente di alto profilo.

