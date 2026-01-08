Un agente della polizia locale è stato identificato come l'autore dell'omicidio di un barman moldavo, scoperto senza vita il 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta, nel veneziano. La vicenda ha suscitato attenzione e approfondimenti delle autorità, che stanno indagando sulle circostanze e le motivazioni di questo tragico episodio.

AGI - È un agente della polizia locale l'omicida di un barman moldavo, ritrovato senza vita nella mattinata del 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta. S.R., 40 anni, incensurato, residente a Venezia-Marghera, è stato arrestato dai carabinieri dopo una misura cautelare emessa dal gip di Venezia, e deve rispondere, in concorso con un complice non ancora identificato, di omicidio. Per sparare, secondo quanto è emerso, ha usato la pistola d'ordinanza. L'uomo l'anno scorso si era anche candidato alle elezioni comunali, e in passato aveva lavorato come guardia giurata prima di tornare alla polizia locale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Barista ucciso nel veneziano, il killer è un agente della polizia locale

Leggi anche: Barista ucciso nel veneziano, il killer è un agente della polizia locale

Leggi anche: Arrestato il presunto killer del giovane barista ucciso in provincia di Venezia: “È un agente della polizia locale”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Barista ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano. Il pm: “Un’esecuzione”; Barista ucciso nel veneziano, il killer è un agente della polizia locale; Venezia, arrestato un agente della polizia locale per l’omicidio del barista 25enne; Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer.

Arrestato il presunto killer del giovane barista ucciso in provincia di Venezia: “È un agente della polizia locale” - Svolta nelle indagini sulla morte di Sergiu Tarna: i carabinieri hanno arrestato un uomo: "È un agente della polizia locale di Venezia" ... ilfattoquotidiano.it