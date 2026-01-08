Arrestato il presunto killer del giovane barista ucciso in provincia di Venezia | È un agente della polizia locale

Nella provincia di Venezia, i carabinieri hanno arrestato un agente della polizia locale sospettato dell’omicidio di Sergiu Tarna, un giovane barista moldavo di 25 anni. L’arresto fa seguito alle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo di Tarna, avvenuto il 31 dicembre scorso in una zona rurale di Malcontenta di Mira. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Un arresto è stato eseguito dai carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, cittadino moldavo di 25 anni, trovato senza vita la mattina del 31 dicembre scorso in aperta campagna a Malcontenta di Mira, nel Veneziano. Il giovane presentava una ferita da arma da fuoco alla tempia sinistra. Secondo quanto anticipato da quotidiani locali – tra cui Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto – la persona arrestata sarebbe un agente della Polizia locale di Venezia. Il corpo di Tarna era stato rinvenuto in un terreno agricolo al confine tra i comuni di Mira e Marghera, vicino a un canale di navigazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

